Кабмін затвердив новий порядок повернення непридатних продуктів споживачами

Уряд України на засіданні у вівторок затвердив новий порядок повернення або заміни непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів, повідомляють на сайті Міністерства економіки в середу.

Згідно з опублікованою інформацією, документ набуде чинності одночасно з новою редакцією закону "Про захист прав споживачів»". Як визначено прикінцевими та перехідними положеннями закону, набуття чинності відбудеться після припинення або скасування воєнного стану.

"Запропонований механізм надасть змогу захистити права покупців і водночас надає бізнесу можливість швидко і без звернень до суду врегулювати зі споживачами спірні питання. Це якоюсь мірою убезпечить добропорядний бізнес від перевірок і буде надійним механізмом захисту прав споживачів", - пояснила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

У Мінекономіки уточнили, що порядок передбачає можливість як заміни непридатних/небезпечних для споживання харчових продуктів придатними, так і виплати покупцеві коштів за повернення таких продуктів. Також встановлює чіткі строки повернення або заміни непридатних/небезпечних харчових продуктів, порядок дій покупця та продавця. Зокрема, згідно з документом визначено строки заміни або повернення продуктів з моменту його придбання: протягом доби - для харчових продуктів, що зберігаються при температурі +6 °C, не пізніше трьох календарних днів - продукти, граничний строк споживання (дата "вжити до") або мінімальний строк придатності яких не перевищує 14 днів (але в будь-якому разі до спливу строку придатності), не пізніше 14 днів з моменту придбання - продукти, строк придатності яких перевищує 14 днів.

Для випадків дистанційного придбання продуктів (онлайн-торгівля) передбачено, що строки повернення та заміни починають діяти з моменту фактичного отримання покупцем продукції.

Згідно з текстом закону "Про захист прав споживачів" на сайті Верховної Ради, раніше термін заміни або повернення для всіх груп товарів (повернення яких дозволено) становив 14 днів з моменту покупки.