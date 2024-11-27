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Пенсійний фонд завершив фінансування субсидій та пільг за листопад
12:24 27.11.2024 |
Пенсійний фонд України спрямував на житлові субсидії та пільги у поточному місяці 2,8 млрд грн.
Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за листопад завершено. На пенсійні виплати спрямовано 63,6 млрд грн, на виплату житлових субсидій та пільг - 2,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Фінансування страхових виплат ще триває. Станом на 26 листопада на них профінансовано 2 641,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1 476,8 млн грн.
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