Пенсійний фонд завершив фінансування субсидій та пільг за листопад

Пенсійний фонд України спрямував на житлові субсидії та пільги у поточному місяці 2,8 млрд грн.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за листопад завершено. На пенсійні виплати спрямовано 63,6 млрд грн, на виплату житлових субсидій та пільг - 2,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Фінансування страхових виплат ще триває. Станом на 26 листопада на них профінансовано 2 641,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1 476,8 млн грн.