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Україна та Данія запровадять fast-track механізм для інвестицій
12:21 27.11.2024 |
Україна та Данія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запровадження механізму fast-track для інвестицій, який спростить вихід данського бізнесу на український ринок.
Про це повідомило Міністерство економіки України за результатами проведення Дансько-українського бізнес-форуму в Києві, передає Укрінформ.
"Україна потребує збільшення приватних інвестицій заради швидкого відновлення нашої економіки. Сьогодні ми підписали меморандум, який передбачає запуск Fast-Track Mechanism між урядами наших країн, який буде діяти, як єдина точка входу для подолання бар'єрів, з якими стикаються данські компанії та інвестори в Україні", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Меморандум передбачає проведення регулярних зустрічей представників влади обох країн з данськими компаніями для обговорення проблем ведення бізнесу в Україні та налагодження постійного зв'язку між урядами для їх вирішення.
За словами міністра підприємництва Данії Мортена Бедскоу, данські компанії готові брати участь у відбудові України та ділитися власними знаннями у багатьох сферах - від зеленої енергетики до зміцнення критичної інфраструктури.
Документ є продовженням меморандуму, підписаного у квітні 2024 року, який передбачав фінансування у розмірі близько 40 млн євро для інвестиційного фонду Данії EIFO та додаткові 380 млн євро на підтримку критичної інфраструктури.
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