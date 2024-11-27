Україна та Данія запровадять fast-track механізм для інвестицій

Україна та Данія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запровадження механізму fast-track для інвестицій, який спростить вихід данського бізнесу на український ринок.

Про це повідомило Міністерство економіки України за результатами проведення Дансько-українського бізнес-форуму в Києві, передає Укрінформ.

"Україна потребує збільшення приватних інвестицій заради швидкого відновлення нашої економіки. Сьогодні ми підписали меморандум, який передбачає запуск Fast-Track Mechanism між урядами наших країн, який буде діяти, як єдина точка входу для подолання бар'єрів, з якими стикаються данські компанії та інвестори в Україні", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Меморандум передбачає проведення регулярних зустрічей представників влади обох країн з данськими компаніями для обговорення проблем ведення бізнесу в Україні та налагодження постійного зв'язку між урядами для їх вирішення.

За словами міністра підприємництва Данії Мортена Бедскоу, данські компанії готові брати участь у відбудові України та ділитися власними знаннями у багатьох сферах - від зеленої енергетики до зміцнення критичної інфраструктури.

Документ є продовженням меморандуму, підписаного у квітні 2024 року, який передбачав фінансування у розмірі близько 40 млн євро для інвестиційного фонду Данії EIFO та додаткові 380 млн євро на підтримку критичної інфраструктури.