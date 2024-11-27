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Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE - Шмигаль
12:01 27.11.2024 |
Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в рамках проєкту PEACE, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров'я, аргровиробників, а також проєктів відновлення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Прем'єр зазначив, що загалом за час повномасштабної війни через механізми Світового банку залучено майже $50 млрд.
"Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE", - підсумував він.
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