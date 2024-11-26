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АНАЛІТИКА

«Будемо шукати ресурси». Зеленський доручив безплатно годувати школярів усіх класів

 

Президент Володимир Зеленський доручив розширити програму безплатного харчування в школах на учнів усіх класів. Про це на засіданні уряду в вівторок, 26 листопада, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", - сказав він.

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 2,9 млрд грн на харчування школярів і ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.

"Президент України Володимир Зеленський поставив важливе завдання - безкоштовно харчуватися повинні учні всіх класів. Будемо шукати можливості та ресурси", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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