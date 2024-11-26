Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Будемо шукати ресурси». Зеленський доручив безплатно годувати школярів усіх класів
Президент Володимир Зеленський доручив розширити програму безплатного харчування в школах на учнів усіх класів. Про це на засіданні уряду в вівторок, 26 листопада, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", - сказав він.
У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 2,9 млрд грн на харчування школярів і ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.
"Президент України Володимир Зеленський поставив важливе завдання - безкоштовно харчуватися повинні учні всіх класів. Будемо шукати можливості та ресурси", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
|61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив створення Системи управління багатоквартирними будинками
|Завтра світло відключатимуть з 07:00 до 20:00, обмеження діятимуть для однієї черги, – «Укренерго»
|«Будемо шукати ресурси». Зеленський доручив безплатно годувати школярів усіх класів
|Малому бізнесу нададуть гранти до €20 тисяч за новою програмою підтримки енергостійкості
|Кабмін перерозподілив 3,86 мільярда на програму «Зимова єПідтримка»
|НКРЕКП розширила реєстр гарантій походження е/е з ВДЕ до 1050 компаній
Бізнес
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах
|NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році
|Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах
|Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
|Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство
|Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках