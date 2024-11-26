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АНАЛІТИКА

Малому бізнесу нададуть гранти до €20 тисяч за новою програмою підтримки енергостійкості

 

У грудні стартує нова грантова програма «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України», за якою підприємці можуть отримати від €10 тисяч до €20 тисяч на закупівлю альтернативних джерел енергії.

Про це під час презентації програми в Укрінформі розповіла проєктна менеджерка Фонду розвитку підприємництва Анна Христинченко.

За її словами, програма включає два компоненти. Перший - надання грантів у розмірі до €10000 мікропідприємствам для закупівлі альтернативних джерел енергії - як відновлювального, так і невідновлювального типу, а також енергоефективного обладнання і супутніх робіт та послуг.

Другий компонент - грантова підтримка в сумі до €20 тисяч у поєднанні із банківським кредитами для суб'єктів малого підприємництва (відшкодування до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим для забезпечення енергостійкості).

"Головною метою програми є підтримка енергостійкості мікро- і малих підприємств для забезпечення безперебійності їхнього виробничого процесу через фінансування інвестицій в альтернативні джерела живлення. Отримати кошти може бізнес з усієї України, крім тимчасово окупованих територій. Перевага - районам, які найбільше потерпають від руйнування енергоіфраструктури", - деталізувала Христинченко.

Загалом коштом міжнародних партнерів планують надати 80 грантів у розмірі до €10 тисяч та 42 гранти - до €20 тисяч. Гранти надаються в національній валюті й можуть поєднуватися з держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%", за рахунок чого бізнес отримає комплексне фінансове рішення.

"На фінансування можуть розраховувати мікропідприємства із валовим річним доходом до €2 мільйонів та із середньою обліковою кількістю штатних працівників не більше 10 осіб. У випадку ж із малими підприємствами обов'язковим є поєднання гранту з кредитом. Таку підтримку нададуть підприємствам із валовим річним доходом до €10 мільйонів та не більш як із 50 працівниками. Бізнес може купувати сонячні панелі, вітряки, засоби зберігання енергії (екофлоу, акумулятори), - виробниче обладнання, генератори, а також спрямовувати 10% вартості інвестицій на супутні товари та послуги, в тому числі, на енергоаудит", - розповіла проєктна менеджерка.

Щоб претендувати на грант, підприємець має подати заявку на ІТ-платформі Фонду розвитку підприємництва. Обраний претендентом банк-партнер проведе перевірку репутації, можливих зв'язків з юридичними особами, кредитної історії, а при отриманні гранту разом із кредитом (малий бізнес) - і кредитоспроможності.

Далі відбудеться автоматичне рейтингування претендентів та визначення переможців конкурсу на отримання гранту. Після цього - подання документації до банку офлайн.

"Для рейтингування застосовують шість критеріїв, перший з яких - перевага для підприємства, яке споживає найбільше енергії і при цьому є прибутковим. Другий критерій - види економічної діяльності з пріоритетом для переробної промисловості, охорони здоров'я та освіти. Третій - якість джерел генерації; найважливішим для ФРП є придбання відновлюваних джерел", - розповіла Христинченко.

Також оцінюватимуть потенційний ефект використання гранту, рівень боргового навантаження на підприємство та місце його розташування (з пріоритетом для найбільш потерпілих районів).

Як повідомлялося, проєкт «Підтримка енергетичної стійкості мікро- та малих підприємств в Україні» втілюється в межах програми ReACT4UA («Застосування та імплементація угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»). Програму міжнародної співпраці спільно фінансують уряд Німеччини та Норвезька агенція з розвитку співробітництва. Стратегічний виконавець проєкту - Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Партнер із виконання - Фонд розвитку підприємництва. Банки-партнери - Ощадбанк, Банк «Львів», Сенс банк та Укргазбанк.
 

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