Кабмін перерозподілив 3,86 мільярда на програму «Зимова єПідтримка»

Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл 3,86 млрд гривень у межах бюджетних призначень Мінекономіки на 2024 рік для надання українцям одноразової державної грошової допомоги "Зимова єПідтримка".

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству економіки у 2024 році у спеціальному фонді державного бюджету, здійснено перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення фінансування за трьома програмами: "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель" - на 2 млрд грн, "Забезпечення державної підтримки інвестиційних проєктів" - на 1,76 млрд грн, "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки" - на 99,83 млн грн.

Водночас збільшено видатки за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" на 3 млрд 862 млн 669,1 тис. гривень для надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" у межах політики "Зроблено в Україні".