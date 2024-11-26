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Видатки на оборону з початку року становлять 1,6 трильйона. Це 58% від усіх витрат держбюджету
14:09 26.11.2024 |
У січні-жовтні 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,6 трлн грн. Зокрема, у жовтні на цей сектор спрямували 201,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за десять місяців становила 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Зокрема, кошти були спрямовані:
* на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
* придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
* медичне забезпечення;
* інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Як уточнили у Мінфіні, військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.
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