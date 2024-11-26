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АНАЛІТИКА

Видатки на оборону з початку року становлять 1,6 трильйона. Це 58% від усіх витрат держбюджету

14:09 26.11.2024 |

Економіка

 

У січні-жовтні 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,6 трлн грн. Зокрема, у жовтні на цей сектор спрямували 201,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за десять місяців становила 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Зокрема, кошти були спрямовані:

* на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

* придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

* медичне забезпечення;

* інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як уточнили у Мінфіні, військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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