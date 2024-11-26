Єврокомісія пропонує виділити €1 мільярд від заморожених активів Росії на українську «оборонку»

ЄС спрямовує надзвичайні надходження від російських активів, заморожених після початку агресії РФ, для посилення обороноздатності України. Зокрема, 1 мільярд із другого траншу пропонується спрямувати на розвиток української оборонної промисловості безпосередньо в Україні.

Про це у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому підтримці України у протидії російській війні, сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми мобілізували 1,5 мільярда євро надзвичайних надходжень від заморожених російських активів, 90% цього першого траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру для доставки (в Україну) пріоритетного обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, і вперше - на прямі замовлення від української оборонної промисловості. З наступного траншу, який очікується також в обсязі 1,5 мільярда євро, ми запропонували спрямувати 1 мільярд для української промисловості», - зазначив єврокомісар.

Він нагадав, що з початку російського вторгнення в Україну ЄС мобілізував близько 45,5 мільярда євро для військової підтримки, з яких 6,1 мільярда були спрямовані через Європейський фонд миру. Це допомагає ЄС надавати Україні широкий спектр озброєнь, яких вона потребує для відбиття агресії. Зокрема, наразі Україна отримала бойові літаки F-16 завдяки ініціативі Нідерландів, Данії та інших європейських країн.

«Європейський Союз зобов'язався та доставив (Україні) 1 мільйон артилерійських снарядів. Водночас він наростив оборонне виробництво власної промисловості. Це покращило виробничі спроможності, що не лише допомагає надавати довгострокову допомогу для України, а й поповнювати наші власні склади. Допомагаючи Україні, ми також розбудовуємо нашу власну безпеку», - зауважив представник Єврокомісії.

Рейндерс додав, що ЄС та його країни-члени проводять тренування для українських військовослужбовців і мають намір досягти поставленої мети з підготовки 75 тисяч особового складу для ЗСУ вже до завершення зими.

«Разом з цим, ми знаємо, що поточний рівень допомоги, яку ми надали, недостатній, щоб схилити ситуацію на полі бою на бік України. Ми знаємо, що Росія поставила всю свою економіку на військові рейки і розраховує на військову допомогу з Північної Кореї й Ірану, а також на суттєву підтримку, яку надає Китай. Ми маємо наростити нашу допомогу для України», - наголосив єврокомісар.

Він зауважив, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, озброєння дальнього радіуса дії. Європейський Союз, за його словами, продовжуватиме координацію з країнами-членами, щоб наростити такі поставки в Україну та адаптувати цю допомогу до нагальних потреб України.

«ЄС продовжуватиме працювати з країнами-членами для надання всієї необхідної політичної, військової та фінансової допомоги, якої Україна потребує, щоб перемогти. Дуже важливо продовжувати таку допомогу під час війни. При цьому ми також маємо боротися проти безкарності, щоб притягнути до правосуддя тих, хто винен у злочині агресії, щоб Росія заплатила всі компенсації за шкоду, спричинену агресією проти України. Ми продовжуватимемо дії, щоб забезпечити відповідальність російської влади за всі злочини, скоєні в Україні», - сказав Рейндерс.