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В уряді прогнозують зростання українського експорту 2025 року на 7% - Качка
12:21 26.11.2024 |
В уряді зберігають прогноз зростання українського експорту 2025 року на 7%, незважаючи на менший, ніж очікувалося, врожай пізніх культур поточного року.
Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ з посиланням на УЗА.
"Це абсолютно об'єктивний, навіть я б сказав, такий тривіальний прогноз. Очевидно, що може бути і більш оптимістичний прогноз", - сказав урядовець.
Національний банк України наприкінці жовтня в таблицях до Інфляційного звіту покращив оцінку зростання експорту товарів і послуг 2025 року лише до 0,9% із 0,5%, або до $57,7 млрд, однак у тексті самого звіту спрогнозував зниження експорту товарів і послуг 2025 року через менший урожай і слабкий попит на IT-послуги з відновленням зростання 2026 року завдяки поступовому поверненню економіки в нормальні умови функціонування.
Водночас Качка наголосив, що потрібно брати до уваги не тільки обсяг усього врожаю, а й також мікс культур у ньому, особливо в частині експорту.
"Наприклад, якщо звернути увагу, що в нас цього року менша частка кукурудзи, відповідно, в нас більша частка сої, більша частка ріпаку, більша частка соняшнику - це товари, за якими ми маємо кращі ціни в цілому", - пояснив він.
Торговий представник додав, що змінилася цінова кон'юнктура.
"Тому зростання по зернових, по олійних на наступний рік цілком можливе й органічне. І зараз, коли ми аналізуємо ринок, ми розуміємо, що насправді заробляти більше за менших обсягів теж можливо", - підсумував Качка щодо агроекспорту.
Щодо експорту продукції металургії, він зазначив, що багато чого залежатиме від рішень у Північній Америці щодо мита, тому що це важливий для України ринок.
За його словами, експорт металургійної продукції зростає і цього року може перевищити 20% - і за напівфабрикатами, і за чавуном, і за готовою продукцією.
"Тому теж питання в тому, якою буде ситуація з безпекою, якою буде ситуація енергетична тощо, але теж зростання експорту можливе", - зазначив торговий представник України.
Як повідомлялося, український експорт товарів у грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік. Станом на 17 листопада Україна експортувала товарів на $36,3 млрд. За підсумками минулого року цей показник становив $36,2 млрд.
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