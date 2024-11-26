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АНАЛІТИКА

Естонія виділила мільйон євро на кліматичні та екологічні проєкти України

 

Міністр Естонії з питань клімату Йоко Алендер заявила, що Естонія направить на підтримку кліматичних і екологічних проєктів України 1 мільйон євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє естонський мовник ERR.

Напередодні на конференції ООН по клімату COP29 було досягнуто угоди, відповідно до якої більш заможні країни будуть виділяти 300 мільярдів доларів щорічно на допомогу країнам, що розвиваються, у подоланні кліматичних змін і впровадження екологічно чистих технологій.

«Ми вирішили, що цей 1 млн євро, який ми (Естонія - ред.) виділяємо, буде спрямований саме на підтримку екологічних і кліматичних проектів в Україні», - пояснила Алендер.

Своєю чергою віцеканцлер естонського міністерства з екологічних реформ Крісті Клаас зазначила, що ці кошти виходять із систем торгівлі викидами. «Як держава-член Європейського союзу ми завжди отримували кошти через систему торгівлі викидами, які ми повинні спрямовувати на співпрацю в області розвитку», - сказала Клаас.

На кліматичних конференціях також відбулися зустрічі з представниками Міністерства навколишнього середовища України. «Вони дуже чітко вказали на потреби, які зараз має країна, щоб зробити великі кроки на шляху до Європейського союзу. Це стосується як розробки законодавства, так і уповільнення змін клімату на місцях», - описала ситуацію Клаас.
Ключові теги: Естонія
 

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