Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Жінки відкрили 61% ФОПів у 2024 році - Опендатабот
12:33 25.11.2024 |
Частка жінок серед власників відкритих ФОПів зросла до 61% проти 57% минулого року.
Про це повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.
«154 920 ФОПів створили жінки цьогоріч в Україні. Загалом це 61% від усіх нових ФОПів у 2024 році. Кількість ФОПів, які відкривають жінки, більшає рік до року. Так, минулоріч частка становила 57%, а до початку повномасштабної війни цей показник не перевищував 51%», - йдеться в повідомленні.
Найбільше нових справ відкривають жінки на Сумщині (63,3% нових ФОПів - жінки), Полтавщині (63,2%), Хмельниччині (63,1%), Одещині (63,1%) та Київщині (62,6%). Найнижча частка реєстрацій припадає на прифронтові та окуповані регіони.
Переважна більшість підприємиць відкриває бізнес у сфері надання інших індивідуальних послуг - 89% нових справ. За цим КВЕДом лідирують перукарні та салони краси (94%), та діяльність із забезпечення фізичного комфорту (переважно йдеться про масажні салони, солярії, спа та лазні тощо).
Інші популярні галузі підприємництва серед жінок включають виробництво одягу (85%), освіту (82,3%) та надання соціальної допомоги (81,5%).
Цього року зросла не тільки частка жінок-ФОПів, а й жінок-директорів новостворених компаній - 34%. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
|Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами
|США близькі до рішення передати Україні крилаті ракети JASSM, - Reuters
|Команди Трампа та Байдена працюють «пліч-о-пліч» - Волц
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах ₴10,43 мільйона
|В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності у новобудовах, без держреєстратора
|Рада скасувала можливість конфіскувати майно у корупціонерів за угодою зі слідством
|Україна може заповнити ніші на ринку ЄС, провівши реструктуризацію агровиробництва - єврокомісар
|Уряд підтримав зміни до Бюджетного кодексу щодо управління публічними інвестиціями
|Вантажообіг морських портів досяг 86,8 млн т
Бізнес
|Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої
|Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
|Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою
|AMD планує вийти на ринок смартфонів із процесорами Ryzen
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах