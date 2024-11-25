АРМА залучило ₴10 мільйонів на аукціонах з продажу арештованого майна

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) минулого тижня реалізувало арештованих активів на загальну суму 10,1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.

«Протягом тижня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно реалізувало арештовану продукцію через платформу Prozorro.Продажі. Загальна сума реалізації склала понад 10 млн гривень, включаючи митні платежі», - йдеться в повідомленні.

Серед реалізованих активів - алкогольна продукція на суму 5,7 млн грн, генератори на 1,5 млн грн, деревина на 1,2 млн грн, змішана партія товарів (ліхтарики, газові горілки та обігрівачі) на 914 тис. грн.

Також агентству вдалося продати 63 картини з колекції Віктора Медведчука на загальну суму 788 тис. грн.

Зазначається, що всі кошти від продажу активів підуть до державного бюджету України.