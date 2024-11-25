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АНАЛІТИКА

В Україні цьогоріч приватизували майже 350 об'єктів - Немчінов

12:17 25.11.2024 |

Економіка

 

Від початку року в Україні було приватизовано 343 обʼєкти загальною вартістю близько 3 млрд грн.

Такі цифри назвав у телеефірі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

"Фонд державного майна як спеціалізований орган виконавчої державної влади проінформував Кабінет Міністрів, що станом на зараз це 343 обʼєкти, їхня загальна вартість - близько 3 млрд грн", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що після відновлення приватизації в умовах воєнного стану, єдиним майданчиком для торгів стало Prozorro.Продажі. За словами міністра, і велика, і мала приватизація відбуваються за єдиними правилами, всі учасники аукціонів мають доступ до всієї інформації. Аукціони проходять онлайн, що дозволяє долучатися до них покупцям з усього світу.

Утім, відзначив Немчінов, основними інвесторами залишаються українці.

Посадовець додав, що у бюджеті на 2025 рік закладено мінімум 3,2 млрд надходжень від оренди та продажу обʼєктів, який має забезпечити Фонд державного майна.
 

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