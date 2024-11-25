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Литва виділила перші €10 мільйонів на виробництво української далекобійної зброї - Умєров
10:32 25.11.2024 |
Литовська Республіка у рамках довгострокової угоди фінансуватиме виробництво української далекобійної зброї, вже погоджений перший транш у розмірі 10 мільйонів євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров за результатами підписання у Вільнюсі меморандуму з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.
"Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки Сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро", - зазначив Умєров.
За його словами, Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".
"Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом", - підкреслив міністр оборони.
Він подякував Литві за незмінну допомогу, яку Україна отримує у цей складний час, та особисто Кащюнасу за його лідерство на посаді міністра оборони.
Сторони також обговорили ключові пріоритети на 2025 рік, а саме - підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасами, засобами протиповітярної оборони, а також розвиток співробітництва у сфері оборонної промисловості.
Умєров подякував Литві за підтримку і довіру до українських технологій.
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