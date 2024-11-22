Мінекономіки роз'яснило умови отримання 1000 гривень «Зимової єПідтримки»

Міністерство економіки оприлюднило деталі отримання одноразової допомоги "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Укрінформ.

«У зимовий період держава хоче підтримати усіх, хто цього потребує. Тож уряд запускає програму допомоги населенню. Ми не звужували її до певних категорій, бо ми не можемо передбачити на 100%, як росіяни будуть діяти взимку», - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що програма одноразова і діятиме з грудня 2024 по лютий 2025 року. Отримати допомогу можна через застосунок "Дія" або через Укрпошту для окремих категорій громадян.

Для отримання коштів через "Дію" необхідно: встановити мобільний застосунок; відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів; активувати картку в розділі "Сервіси"; обрати у застосунку "Дія" послугу «Зимова єПідтримка»; подати заявку на отримання допомоги.

Перед наданням виплати система перевірить, чи перебуває заявник на території України. Допомогу зможуть отримати як дорослі, так і діти, при цьому один з батьків може оформити виплату в "Дії" на кожну дитину.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди без РНОКПП через релігійні переконання та особи віком 65+, які не користуються "Дією", можуть звернутися за виплатою до банків-партнерів програми. Їм відкриють картку "Національний кешбек" для отримання допомоги.

У міністерстві зауважують, що відкриття та обслуговування картки «Національний кешбек» є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи зможуть отримати кошти через Укрпошту. Перелік отримувачів формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через "Дію".

Витратити кошти вони зможуть також через «Укрпошту» - на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Отримані кошти можна буде витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг; ліки та медичні послуги; книги та освіту; транспорт і мобільний зв'язок; квитки Укрзалізниці; донати на ЗСУ; придбання військових облігацій.

«Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу», - повідомили у міністерстві.

Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати «Зимову єПідтримку» на ЗСУ. Про зацікавленість залучати донати вже повідомили низка благодійних фондів.

Фінансуватись програма буде із залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення.