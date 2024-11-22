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Українці в жовтні отримали понад ₴119 мільйонів кешбеку
22:32 22.11.2024 |
Учасники програми «Національний кешбек» у жовтні 2024 року отримали понад 119 млн гривень.
Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
«На картки «Національного кешбеку» надійшли виплати за жовтень. Цього місяця українці накопичили втричі більше коштів, ніж у вересні», - йдеться в повідомленні.
Так, у жовтні 1,22 млн українців отримали понад 119 млн грн за купівлю товарів та послуг вітчизняного виробництва.
За даними Мінекономіки, середня виплата зросла з 57 до 97 грн на людину.
Наразі кешбек нараховується на 324 тис. товарів від 1 586 українських виробників. 66% користувачів програми є українцями до 45 років.
Найчастіше з кешбеком українці купували хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м'ясо, косметичні товари й товари для дому.
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