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Пенсійний фонд затвердив показники середньої заробітної плати за ІІІ квартал 2024 року, які враховуються для обчислення пенсій
17:43 22.11.2024 |
За матеріалами:
Укрінформ
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