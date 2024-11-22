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Пенсійний фонд затвердив показники середньої заробітної плати за ІІІ квартал 2024 року, які враховуються для обчислення пенсій

17:43 22.11.2024 |

Економіка

Пенсійний фонд затвердив показники середньої заробітної плати за ІІІ квартал 2024 року, які враховуються для обчислення пенсій

 

За даними Фонду, для обчислення пенсії у III кварталі 2024 року були затверджені наступні показники середньої заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески: у липні - на рівні 17 346,90 грн, у серпні - 17 001,36 грн, у вересні - 18 020,86 грн.
За матеріалами: Укрінформ
 

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