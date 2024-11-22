Українські виробники можуть отримати до 4 млн євро від Нідерландів: як подати заявку

Нідерландське агентство з питань підприємництва (RVO) оголосило про запуск Програми партнерства з Україною (Ukraine Partnership Facility 2024) на підтримку відновлення економіки та сталого розвитку українського суспільства, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Сума мінімального гранту - 500 000 євро, максимально - 4 млн євро.

Основні напрями фінансування:

* Сільське господарство : підтримка фермерів та аграрних проєктів.

* Управління водними ресурсами : покращення інфраструктури для сталого використання води.

* Охорона здоров'я : розвиток медичних послуг та доступу до них.

* Стійка енергетика та екологічне будівництво : проєкти, що сприяють енергозбереженню та відновлюваній енергетиці.

Грант надається лише консорціумам, до складу яких входять: щонайменше одна організація з України, одна нідерландська компанія або громадська організація, яка виступає головним заявником.

Програма покриває до 95% прийнятних витрат проєкту. Дедлайн подання заявок до 30 січня 2025 року.

Цільові проєкти мають бути спрямовані на довгостроковий вплив, створення нових робочих місць та сприяння економічному відновленню України.

На програму виділено загальний бюджет у 32,5 млн євро. Однак проєкти, що знаходяться на етапі експериментів, техніко-економічних обґрунтувань чи пілотних розробок, не фінансуються.

Особливу увагу приділятимуть ініціативам, які сприяють відновленню об'єктів, пошкоджених під час війни, а також тим, що позитивно впливають на місцеві громади.