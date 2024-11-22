Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКЕК може виставити на торги придатні для 5G спектри 3400 і 3600 МГц після війни

16:23 22.11.2024 |

Економіка

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), після завершення війни може виставити на аукціон вільні радіочастоти у верхньому спектрі 3400 МГц і 3600 МГц, придатні для технології 5G.

"У нас ще залишилися вільні частоти у верхньому спектрі 3400 МГц і 3600 МГц. Ці частоти придатні саме для 5G і для ще більшого збільшення ємності, прискорення трафіку за одночасного використання великою кількістю споживачів. (...) Однак принаймні до завершення війни ми не бачимо перспектив для їх продажу", - повідомив голова НКЕК Олександр Животовський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що для функціонально якісного запуску 5G знадобляться не лише високі, а й низькі частоти - діапазон 700-800 МГц, який нині використовують військові.

Раніше повідомлялося, що НКЕК минулого вівторка провела перший за останні шість років аукціон з продажу ліцензій на користування радіочастотним спектром. За підсумками торгів з голосу "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2 млрд 894,734 млн грн за початкової загальної ціни 2 млрд 871,531 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2860
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 43,4659
  0,0976
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9832  0,03 0,08 41,6355  0,01 0,01
EUR 43,2364  0,17 0,39 44,0045  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,02 0,06 41,3000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес