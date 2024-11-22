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НКЕК може виставити на торги придатні для 5G спектри 3400 і 3600 МГц після війни
16:23 22.11.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), після завершення війни може виставити на аукціон вільні радіочастоти у верхньому спектрі 3400 МГц і 3600 МГц, придатні для технології 5G.
"У нас ще залишилися вільні частоти у верхньому спектрі 3400 МГц і 3600 МГц. Ці частоти придатні саме для 5G і для ще більшого збільшення ємності, прискорення трафіку за одночасного використання великою кількістю споживачів. (...) Однак принаймні до завершення війни ми не бачимо перспектив для їх продажу", - повідомив голова НКЕК Олександр Животовський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він пояснив, що для функціонально якісного запуску 5G знадобляться не лише високі, а й низькі частоти - діапазон 700-800 МГц, який нині використовують військові.
Раніше повідомлялося, що НКЕК минулого вівторка провела перший за останні шість років аукціон з продажу ліцензій на користування радіочастотним спектром. За підсумками торгів з голосу "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2 млрд 894,734 млн грн за початкової загальної ціни 2 млрд 871,531 млн грн.
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