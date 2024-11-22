Кількість розрахунків через онлайн-каси за рік зросла у понад двічі. Але сума чеків падає

За дев'ять місяців 2024 року кількість транзакцій через програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) зросла у 2,2 раза порівняно з відповідним періодом торік - до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за чотири роки існування системи.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Державної податкової служби.

Такий ривок транзакцій відбувся через введення вимоги використовувати системи ПРРО та РРО для бізнесу. За порушення цього обов'язку на бізнес чекає штраф.

Для порівняння, середня кількість операцій на місяць цьогоріч та у 2021-му відрізняється у 24 рази: 340 млн проти 14 млн.

Загальна сума чеків становить понад 2,35 трлн грн. Із них майже половину українці витратили цьогоріч - 1,07 трлн грн. Торік відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 раза менше.

Хоч українці витратили більше грошей, зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку, зазначають аналітики. Наприклад, цьогоріч середній чек склав 345 грн. Це у 3,7 раза менше, ніж у 2020 році, коли сума становила 1300 грн.

Як повідомлялося, у жовтні обсяг розрахунків, проведених з використанням РРО, становив 408,36 млрд грн, що майже на третину більше, ніж у січні. Це також історичний рекорд.

Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня минулого року за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.