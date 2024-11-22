Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 12:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість розрахунків через онлайн-каси за рік зросла у понад двічі. Але сума чеків падає
10:45 22.11.2024 |
За дев'ять місяців 2024 року кількість транзакцій через програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) зросла у 2,2 раза порівняно з відповідним періодом торік - до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за чотири роки існування системи.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Державної податкової служби.
Такий ривок транзакцій відбувся через введення вимоги використовувати системи ПРРО та РРО для бізнесу. За порушення цього обов'язку на бізнес чекає штраф.
Для порівняння, середня кількість операцій на місяць цьогоріч та у 2021-му відрізняється у 24 рази: 340 млн проти 14 млн.
Загальна сума чеків становить понад 2,35 трлн грн. Із них майже половину українці витратили цьогоріч - 1,07 трлн грн. Торік відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 раза менше.
Хоч українці витратили більше грошей, зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку, зазначають аналітики. Наприклад, цьогоріч середній чек склав 345 грн. Це у 3,7 раза менше, ніж у 2020 році, коли сума становила 1300 грн.
Як повідомлялося, у жовтні обсяг розрахунків, проведених з використанням РРО, становив 408,36 млрд грн, що майже на третину більше, ніж у січні. Це також історичний рекорд.
Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня минулого року за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.
РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.
На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили санкції проти десятків російських банків, серед них – «Газпромбанк»
|Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
|Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Виробники продуктів підняли ціни на 15%
|Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
|Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу - представниця МВФ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.11.24
|Галущенко обговорив з постпредом США в МАГАТЕ посилення захисту критичних для АЕС підстанцій
|Кількість розрахунків через онлайн-каси за рік зросла у понад двічі. Але сума чеків падає
|У 2024 році 87% компаній-членів ЄБА підвищили зарплати своїм працівникам. У 2025 році це планують зробити 88% компаній
Бізнес
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata