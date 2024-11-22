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У 2024 році 87% компаній-членів ЄБА підвищили зарплати своїм працівникам. У 2025 році це планують зробити 88% компаній
09:39 22.11.2024 |
У 2024 році 87% компаній-членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) підвищили зарплати своїм працівникам. У 2025 році це планують зробити 88% компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування ЄБА.
За даними опитування, 36% компаній планують підвищення рівня заробітної плати, втім ще не визначились з розміром підвищення. Ще 16% ком паній планують підвищення заробітної плати на 5-10%, крім того, 24% - на 10-15%, а 11% - на 15-20%. Лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більше ніж на 20%.
У 2024 році 18% компаній здійснили підвищення заробітної плати на менше ніж 10%, ще 43% компаній підвищили заробітну плату на 10-15%. Крім того, 21% - на 15-20%, а 5% компаній - на більше ніж 20%.
У 2024 році 93% компаній відкривали нові вакансії, з яких 3% відкривали вакансії лише для внутрішніх кандидатів та колишніх працівників. При цьому 7% не відкривали нових вакансій.
У 2025 році 46% компаній планують розширення штату, 7% компаній планують скорочення чисельності штату і 47% не планують змін у чисельності працівників.
Більшість (71%) опитаних відчувають значний дефіцит кадрів, що на 3% нижче, порівняно з результатами попередньої хвилі. 25% відчувають частковий дефіцит, і лише 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів.
Основними тенденціями на ринку праці у 2024 році за результатами опитування є:
* Дефіцит робочої сили
* Вищий рівень очікувань заробітної плати кандидатів, ніж пропозиції бізнесу
* Мобілізація
* Відтік персоналу за кордон
Дослідження тривало у період з 7 жовтня до 10 листопада 2024 року та охоплювало період травень-жовтень 2024 року. У дослідженні взяли участь 216 фахівців зі сфери управління персоналом (39% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 24% топ менеджмент, 5% молодший персонал).
Міністерство економіки прогнозує, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2024 році становитиме 20 581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.
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