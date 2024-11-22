Статус критичних для економіки втратили 5% підприємств – Forbes

Під час аудиту критично важливих підприємств були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені цього статусу.

Про це розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine.

Найбільші зловживання з боку компаній:

* різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;

* використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;

* деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;

* необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників.

