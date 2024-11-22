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Статус критичних для економіки втратили 5% підприємств – Forbes
23:26 21.11.2024 |
Під час аудиту критично важливих підприємств були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені цього статусу.
Про це розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine.
Найбільші зловживання з боку компаній:
* різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;
* використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;
* деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;
* необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників.
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