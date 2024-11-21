МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу впродовж ближчих тижнів.

Про це сказала в четвер під час брифінгу у Вашингтоні у відповідь на запитання Укрінформу директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Щодо часу, коли Виконавча рада проведе засідання, ми очікуємо, що воно відбудеться ближчими тижнями», - зауважила представниця Фонду.

Вона уточнила, що керівництво Фонду прийматиме рішення щодо виділення Україні чергового траншу до $1,1 мільярда. У разі згоди це збільшить загальну суму, яку Україна отримає в межах програми розширеного фінансування (EFF), до $9,8 мільярда.

Крім того, Козак зазначила, що в 2025 році Україна може отримати за цією угодою ще $2,7 мільярда у кількох траншах.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня 2023 року МВФ затвердив 48-місячну угоду EFF для України із загальним доступом до $15,5 мільярда кредитних коштів. Програма стала частиною пакета підтримки України обсягом $151,4 мільярда. Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності. Крім того, EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.

Минулого тижня місія МВФ провела шостий перегляд програми EFF для України.