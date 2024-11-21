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АНАЛІТИКА

МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями

22:56 21.11.2024 |

Економіка

 

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу впродовж ближчих тижнів.

Про це сказала в четвер під час брифінгу у Вашингтоні у відповідь на запитання Укрінформу директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Щодо часу, коли Виконавча рада проведе засідання, ми очікуємо, що воно відбудеться ближчими тижнями», - зауважила представниця Фонду.

Вона уточнила, що керівництво Фонду прийматиме рішення щодо виділення Україні чергового траншу до $1,1 мільярда. У разі згоди це збільшить загальну суму, яку Україна отримає в межах програми розширеного фінансування (EFF), до $9,8 мільярда.

Крім того, Козак зазначила, що в 2025 році Україна може отримати за цією угодою ще $2,7 мільярда у кількох траншах.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня 2023 року МВФ затвердив 48-місячну угоду EFF для України із загальним доступом до $15,5 мільярда кредитних коштів. Програма стала частиною пакета підтримки України обсягом $151,4 мільярда. Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності. Крім того, EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.

Минулого тижня місія МВФ провела шостий перегляд програми EFF для України.
 

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