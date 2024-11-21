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Мін'юст хоче конфіскувати частки дружини Медведчука у телеканалах групи «1+1»
Міністерство юстиції України хоче стягнути в дохід держави частки дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко в юридичних особах каналів групи "1+1". Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на міністерство.
Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Найближче засідання заплановано на 27 листопада.
У відповіді на запит видання Мін'юст повідомив, що до стягнення заявлено:
→ 8,2104% частки в статутному капіталі ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1",
→ 8,1617% частки в статутному капіталі ТОВ "Гравіс-кіно",
→ 8,1617% від загальної кількості акцій ПрАТ "ТЕТ",
→ 8,1617% частки в статутному капіталі ТОВ "Рєал істейт-ТВ",
→ 100% частки в статутному капіталі приватного підприємства "Омега-TV".
Водночас юридичні особи каналів 112, Zik і NewsOne у справі щодо санкцій проти Медведчука та його дружини не фігурують.
5 липня 2024 року Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про конфіскацію активів Медведчука і Марченко. Серед заявленого до стягнення є майно телеканалів, але перелік каналів міністерство не вказало.
Після запровадження санкцій РНБО проти Медведчука і Марченко в лютому 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Медведчука, але не знайшла порушень.
Тоді регулятор аргументував свою позицію тим, що частка Оксани Марченко становить 8% і не є істотною участю.
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