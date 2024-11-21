Зростання цін промвиробників в Україні в жовтні сповільнилося до 0,8% – Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у жовтні 2024 року зросли на 0,8% за зростання на 2,2% у вересні та серпні, на 8,8% у липні та на 14% у червні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Держстат уточнює, що у межах України ціни промвиробників у жовтні зросли на 0,6% до вересня-2024, за постачанняі за межі країни – на 2%.

Відповідно до статданих, у річному вимірі (стосовно аналогічного місяця минулого року) за підсумками жовтня-2024 ціни в промисловості зросли на 24,5%, за зростанні на 27,1% за підсумками вересня, на 31,2% за підсумками серпня, на 33,3% за підсумками липня, на 26,7% – за підсумками червня.

За десять місяців поточного року зростання цін промвиробників склалотановило 18,4% до аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у видобувній промисловості та розробці кар'єрів у жовтні порівняно з вереснем 2024 року продукція подорожчала на 3,4%. Ціни у видобутку металевих руд зросли на 6,5%, сирої нафти та природного газу – на 4%, у видобутку кам'яного вугілля – на 0,6%.

Минулого місяця ціни зросли у текстильному виробництві - на 3,5%, у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 2,5%, харчових продуктів - на 2,3%, товарів короткочасного використання - на 2,2%, виробництві фармпродукції - на 1,8%, товарів проміжного споживання – на 1,2%, у переробній промисловості – на 1,1%, у виробництві машин, хімічної продукції та машинобудуванні – на 0,5%. Водночас ціни знизилися у виробництві коксу на 2,6%, електроустаткування – на 1,1%.

Зміна цін виробників промислової продукції у жовтні 2024 року*, %

жовтень 2024 року до вересня 2024 року жовтень 2024 до жовтня 2023 жовтень 2024 до грудня 2023 січень-жовтень 2024 до січня-жовтня 2023 Промисловість загалом 100.8 124.5 124.6 118.4 Добувна промисловість та розробка кар'єрів 103.4 99.6 103.4 105.3 Видобуток кам'яного вугілля 100.6 96.8 101.3 102.9 Видобуток сирої нафти та природного газу 104.0 95.3 105.5 106.0 Видобуток металевих руд 106.5 105.8 100.8 103.7 Переробна промисловість 101.1 111.4 111.5 108.6 Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів 102.3 114.7 116.7 110.6 виробництво м'яса та м'ясних продуктів 100.2 113.5 113.8 118.5 виробництво молочних продуктів 103.4 121.2 115.6 114.3 виробництво хліба та хлібобулочних виробів 101.1 110.6 109.1 108.2 виробництво цукру 101.6 96.1 100.0 92.6 виробництво напоїв 100.3 104.5 104.8 105.9 Текстильне виробництво; Виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів. 103.5 105.9 104.2 105.1 Виробництво дерев'яних виробів, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100.1 109.9 105.4 105.3 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 97.4 94.0 89.9 109.0 Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції 100.5 107.7 108.3 105.3 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів 101.8 128.1 126.7 119.2 Виробництво гумових та пластмасових виробів. 100.3 110.7 109.8 111.7 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. 100.2 110.5 111.7 104.4 Машинобудування 100.5 106.8 106.2 106.1 Виробництво комп'ютерів 102.5 106.2 105.9 103.8 Виробництво електроустаткування 98.9 108.9 108.3 105.3 Виробництво машин та обладнання, не внесених до інших груп 100.5 107.0 106.1 109.3 Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів, інших транспортних засобів 100.6 106.2 105.4 104.0 Постачання електроенергії, газу, пари і кондиціонування повітря 99.9 139.0 137.8 129.8 Товари проміжного споживання 101.2 110.2 109.7 106.1 Інвестиційні товари 100.6 108.3 107.4 107.9 Споживчі товари короткострокового користування 102.2 113.8 115.1 110.5 Споживчі товари тривалого користування 99.6 106.1 104.4 105.1 Енергія 100.3 132.1 132.3 125.6

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.