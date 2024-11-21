Зростання цін промвиробників в Україні в жовтні сповільнилося до 0,8% – Держстат

Ціни виробників промислової продукції
України у жовтні 2024 року зросли на 0,8% за зростання на 2,2% у вересні
та серпні, на 8,8% у липні та на 14% у червні поточного року,
повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.
Держстат уточнює, що у межах України ціни промвиробників у жовтні
зросли на 0,6% до вересня-2024, за постачанняі за межі країни – на 2%.
Відповідно до статданих, у річному вимірі (стосовно аналогічного
місяця минулого року) за підсумками жовтня-2024 ціни в промисловості
зросли на 24,5%, за зростанні на 27,1% за підсумками вересня, на 31,2%
за підсумками серпня, на 33,3% за підсумками липня, на 26,7% – за
підсумками червня.
За десять місяців поточного року зростання цін промвиробників склалотановило 18,4% до аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у видобувній промисловості та розробці
кар'єрів у жовтні порівняно з вереснем 2024 року продукція подорожчала
на 3,4%. Ціни у видобутку металевих руд зросли на 6,5%, сирої нафти та
природного газу – на 4%, у видобутку кам'яного вугілля – на 0,6%.
Минулого місяця ціни зросли у текстильному виробництві - на 3,5%, у
виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 2,5%,
харчових продуктів - на 2,3%, товарів короткочасного використання - на
2,2%, виробництві фармпродукції - на 1,8%, товарів проміжного споживання
– на 1,2%, у переробній промисловості – на 1,1%, у виробництві машин,
хімічної продукції та машинобудуванні – на 0,5%. Водночас ціни знизилися
у виробництві коксу на 2,6%, електроустаткування – на 1,1%.
Зміна цін виробників промислової продукції у жовтні 2024 року*, %
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| жовтень 2024 року до вересня 2024 року
| жовтень 2024 до жовтня 2023
| жовтень 2024 до грудня 2023
| січень-жовтень 2024 до січня-жовтня 2023
| Промисловість загалом
| 100.8
| 124.5
| 124.6
| 118.4
| Добувна промисловість та розробка кар'єрів
| 103.4
| 99.6
| 103.4
| 105.3
| Видобуток кам'яного вугілля
| 100.6
| 96.8
| 101.3
| 102.9
| Видобуток сирої нафти та природного газу
| 104.0
| 95.3
| 105.5
| 106.0
| Видобуток металевих руд
| 106.5
| 105.8
| 100.8
| 103.7
| Переробна промисловість
| 101.1
| 111.4
| 111.5
| 108.6
| Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів
| 102.3
| 114.7
| 116.7
| 110.6
| виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 100.2
| 113.5
| 113.8
| 118.5
| виробництво молочних продуктів
| 103.4
| 121.2
| 115.6
| 114.3
| виробництво хліба та хлібобулочних виробів
| 101.1
| 110.6
| 109.1
| 108.2
| виробництво цукру
| 101.6
| 96.1
| 100.0
| 92.6
| виробництво напоїв
| 100.3
| 104.5
| 104.8
| 105.9
| Текстильне виробництво; Виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів.
| 103.5
| 105.9
| 104.2
| 105.1
| Виробництво дерев'яних виробів, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 100.1
| 109.9
| 105.4
| 105.3
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 97.4
| 94.0
| 89.9
| 109.0
| Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції
| 100.5
| 107.7
| 108.3
| 105.3
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів
| 101.8
| 128.1
| 126.7
| 119.2
| Виробництво гумових та пластмасових виробів.
| 100.3
| 110.7
| 109.8
| 111.7
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів.
| 100.2
| 110.5
| 111.7
| 104.4
| Машинобудування
| 100.5
| 106.8
| 106.2
| 106.1
| Виробництво комп'ютерів
| 102.5
| 106.2
| 105.9
| 103.8
| Виробництво електроустаткування
| 98.9
| 108.9
| 108.3
| 105.3
| Виробництво машин та обладнання, не внесених до інших груп
| 100.5
| 107.0
| 106.1
| 109.3
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів, інших транспортних засобів
| 100.6
| 106.2
| 105.4
| 104.0
| Постачання електроенергії, газу, пари і кондиціонування повітря
| 99.9
| 139.0
| 137.8
| 129.8
| Товари проміжного споживання
| 101.2
| 110.2
| 109.7
| 106.1
| Інвестиційні товари
| 100.6
| 108.3
| 107.4
| 107.9
| Споживчі товари короткострокового користування
| 102.2
| 113.8
| 115.1
| 110.5
| Споживчі товари тривалого користування
| 99.6
| 106.1
| 104.4
| 105.1
| Енергія
| 100.3
| 132.1
| 132.3
| 125.6
Дані
наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.