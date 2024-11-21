В Україні 87% компаній підвищили зарплату, щоб підтримати працівників — дослідження ЄБА

В Україні 87% компаній підвищили зарплату співробітникам, 56% інвестували у розвиток персоналу, 88% - відкрили нові вакансії у 2024 році. Про це свідчать результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією, спільно з Тетяною Пашкіною, експертом з аналітики ринку праці.

Загалом у 2024 році компанії фокусувалися на комплексній підтримці своїх працівників, поєднуючи фінансові стимули, турботу про здоров'я та розвиток, а також створюючи комфортні умови для роботи та життя, йдеться у дослідженні.

Найбільш поширеним способом підтримки були виплати заробітної плати у повному обсязі (98%) та премій (84%). Надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним 46% компаній, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла.

У 2024 році 18% компаній підвищили заробітну плату на менше ніж 10%, 43% компаній на 10-15%, 21% - на 15-20%, а 5% компаній - на понад 20%.

У 2025 році 88% компаній планують підвищення рівня заробітної плати: 16% компаній планують підвищення на 5-10%, 24% - на 10-15%, 11% - на 15-20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більш ніж на 20%. Третина (36%) компаній планують підвищення зарплати, але ще не визначились із розміром.

У дослідженні також зазначено, що чверть (25%) компаній дозволяють працювати дистанційно всім категоріям працівників, тоді як 63% - лише частині співробітників, 12% компаній не надають своїм працівникам можливості працювати дистанційно.

Більшість опитаних компаній - 71% - відчувають значний дефіцит кваліфікованих кадрів.