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Україна та Світовий банк презентували «Матрицю реформ»
14:08 21.11.2024 |
Україна спільно зі Світовим банком презентували "Матрицю реформ". Зокрема, він спрямований на реформування управління публічними інвестиціями.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Це план змін, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Лише на поточний рік це більше 300 умов та понад 500 індикаторів", - уточнив голова уряду.
За його словами, серед ключових кроків - реформування управління публічними інвестиціями. Зокрема, вже створена Стратегічна інвестиційна рада, сформований Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що містить 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.
Ще один напрям - верховенство права та покращення бізнес-середовища. "Готуємо різні кроки з підтримки інвесторів після закінчення війни. Продовжуємо діджиталізацію та дерегуляцію, програми підтримки малого й середнього бізнесу", - додав Шмигаль.
Третім напрямком "Матриці реформ" є енергетика. Зараз сторони концентруються на збільшенні альтернативних та відновлювальних джерел енергії, на децентралізації енергосистеми.
"Подякував Світовому банку за вагому підтримку, яка дозволяє Україні в умовах війни зберігати макрофінансову й макроекономічну стабільність, реалізовувати важливі проєкти й реформи", - підсумував прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із загальним бюджетом $2,1 мільярда.
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