Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Світовий банк презентували «Матрицю реформ»

Україна та Світовий банк презентували «Матрицю реформ»

 

Україна спільно зі Світовим банком презентували "Матрицю реформ". Зокрема, він спрямований на реформування управління публічними інвестиціями.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це план змін, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Лише на поточний рік це більше 300 умов та понад 500 індикаторів", - уточнив голова уряду.

За його словами, серед ключових кроків - реформування управління публічними інвестиціями. Зокрема, вже створена Стратегічна інвестиційна рада, сформований Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що містить 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.

Ще один напрям - верховенство права та покращення бізнес-середовища. "Готуємо різні кроки з підтримки інвесторів після закінчення війни. Продовжуємо діджиталізацію та дерегуляцію, програми підтримки малого й середнього бізнесу", - додав Шмигаль.

Третім напрямком "Матриці реформ" є енергетика. Зараз сторони концентруються на збільшенні альтернативних та відновлювальних джерел енергії, на децентралізації енергосистеми.

"Подякував Світовому банку за вагому підтримку, яка дозволяє Україні в умовах війни зберігати макрофінансову й макроекономічну стабільність, реалізовувати важливі проєкти й реформи", - підсумував прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із загальним бюджетом $2,1 мільярда.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2533
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,5635
  0,1275
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0140  0,01 0,02 41,6412  0,01 0,03
EUR 43,4060  0,07 0,16 44,1516  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,02 0,05 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес