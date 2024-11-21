Кабмін додатково виділив 4 мільярди на компенсацію купівлі житла для ветеранів

Кабінет Міністрів виділив додатково понад 4,1 млрд грн на компенсацію для придбання житла ветеранам війни у 2024 році.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 19 листопада, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

Як зазначається, це збільшує обсяг субвенцій з державного бюджету до рекордних 10,1 млрд грн, що дасть змогу в цьому році закрити житлову потребу для 4 433 ветеранів та членів їхніх сімей.

Документ передбачає виділення до кінця 2024 року додаткових коштів в обсязі 4,1 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату грошової компенсації для придбання житла 1836 ветеранам війни.

Із них - 388 особам з інвалідністю I-II групи та членам сімей загиблих ветеранів війни, а також 1 448 ветеранам - внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомляється, станом на 1 листопада 2024 року вже виплачено грошову компенсацію 1 886 ветеранам, із них придбали житло 695 осіб.

Наприкінці жовтня Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 498,57 млн грн. Ці кошти спрямують на виплати родинам загиблих.

Раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова визнала проблему погіршення фінансового становища ветеранів після демобілізації. За її словами, у міністерстві наразі ведуть консультації про шляхи її вирішення.