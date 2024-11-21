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Україна підписала меморандум з Міжнародним банком реконструкції та розвитку - Шмигаль
23:28 20.11.2024 |
Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає обмін знаннями щодо економічного зростання.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали меморандум про взаєморозуміння. Підписання відбулося під час нашої зустрічі з керівним директором Світового банку Анною Б'єрде", - написав він.
Шмигаль уточнив, що меморандум передбачає обмін знаннями й передовими практиками щодо економічного зростання, надання підтримки бізнесу та в реалізації ключових реформ для сприяння євроінтеграції у ключових секторах.
За словами Прем'єра, під час зустрічі сторони обговорили фінансування спільних проєктів відбудови й розвитку економіки в цьому та наступному роках. Він висловив вдячність за реалізацію проєкту PEACE in Ukraine, який дозволяє уряду виконувати свої соціальні зобов'язання перед громадянами.
Водночас глава уряду розповів про План внутрішньої стійкості, представлений Президентом України. Він зазначив, що Україна скоординувала зі Світовим банком підтримку окремих напрямів цього плану.
"Подякував за допомогу у відновленні енергетичної системи. Це особливо важливо, зважаючи на відновлення російських атак по українських енергооб'єктах. Надзвичайно цінуємо надану підтримку та розраховуємо спільно втілювати ще більше проєктів задля економічного розвитку нашої держави й інтеграції в ЄС", - додав Шмигаль.
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