Українським морським коридором пройшли вже 3 118 суден

В Одесі відбулася друга міжнародна конференція «Crimea Global. Understanding Ukraine through the South», в якій взяли участь провідні міжнародні експерти з Бразилії, Мексики, Кенії та Індії.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Голова ДП "АМПУ" Юрій Литвин ознайомив присутніх з наслідками атак на портову інфраструктуру та представив результати роботи Українського морського коридору в умовах російської агресії.

"За час функціонування Українського коридору здійснено прохід 3118 суден, перероблено 83,5 млн тонн вантажів, з них 55,6 млн тонн - зернові. З початку місяця портами Одеса, Чорноморськ та Південний перевалено 4,1 млн тонн. На підхід заявлено 96 суден", - розповів Литвин.

Він зауважив, що незважаючи на постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури, порти України продовжують свою роботу.

"Міжнародна підтримка та постійний діалог з нашими партнерами є ключовими факторами для забезпечення стабільної роботи морських воріт України. Кожне успішно оброблене судно - це наша спільна перемога та внесок у глобальну продовольчу безпеку", - підкреслив очільник АМПУ.

Міжнародні експерти високо оцінили зусилля України щодо забезпечення функціонування морських портів та відзначили стратегічне значення Українського коридору для світової торгівлі та продовольчої безпеки.

Зазначається, що цей візит організовано у контексті міжнародних заходів Кримської платформи та є важливий для реалізації ключових пріоритетів Президента України щодо побудови інтенсивнішої взаємодії з країнами Глобального Півдня та втілення "Формули миру".

Як повідомлялося, у жовтні через морські порти України було відвантажено 8 млн т продукції, з яких 6,8 млн т вивезено українським морським коридором.Основу вантажопотоку традиційно формують агропродукція та руда. Так, обсяг перевалки зернових вантажів у жовтні склав 5 млн т, перевищивши минулорічний показник на 1,5 млн т.

Вражаючу динаміку продемонстрували також рудні вантажі, досягнувши позначки 1,4 млн т, що більш ніж удвічі перевищує результат жовтня 2023 року.