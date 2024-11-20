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Росія за 1000 днів війни завдала Україні екологічної шкоди на $71 мільярд
Росія за 1000 днів повномасштабної війни завдала Україні екологічної шкоди на близько $71 млрд.
Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29).
"За 1000 днів війни екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в $71 млрд. Внаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу додатково потрапили 180 млн тонн діоксиду вуглецю", - розповіла Гринчук.
За її словами, за час повномасштабного вторгнення Росія вчинила проти довкілля України понад 6,5 тис. злочинів.
За її словами, через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн.
Загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів, а забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 тис. кв. км - це в два рази більше за площу Азербайджану.
"Навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети. Продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі", - зауважила Гринчук.
Міністерка наголосила, що Україна активно працює над відновленням, не чекаючи закінчення війни.
"Щоб компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 тис. гектарів. А з допомогою партнерів уже розміновано 35 тис. кв. км землі", - розповіла Гринчук.
Крім того, у жовтні 2024 року Україна взяла на себе зобов'язання досягти кліматичної нейтральності до 2050 року і вже активно впроваджує "зелені" ініціативи.
Раніше повідомлялося, що для реалізації цілей Національного плану з енергетики та клімату Україні необхідно понад $40 млрд інвестицій до 2030 року.
Як повідомлялося, у червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року.
На початку листопада цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок агресії Росії, сягнули близько $800 млрд.
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