Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія за 1000 днів війни завдала Україні екологічної шкоди на $71 мільярд

09:24 20.11.2024 |

Економіка, Україна

 

Росія за 1000 днів повномасштабної війни завдала Україні екологічної шкоди на близько $71 млрд.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29).

"За 1000 днів війни екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в $71 млрд. Внаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу додатково потрапили 180 млн тонн діоксиду вуглецю", - розповіла Гринчук.

За її словами, за час повномасштабного вторгнення Росія вчинила проти довкілля України понад 6,5 тис. злочинів.

За її словами, через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн.

Загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів, а забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 тис. кв. км - це в два рази більше за площу Азербайджану.

"Навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети. Продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі", - зауважила Гринчук.

Міністерка наголосила, що Україна активно працює над відновленням, не чекаючи закінчення війни.

"Щоб компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 тис. гектарів. А з допомогою партнерів уже розміновано 35 тис. кв. км землі", - розповіла Гринчук.

Крім того, у жовтні 2024 року Україна взяла на себе зобов'язання досягти кліматичної нейтральності до 2050 року і вже активно впроваджує "зелені" ініціативи.

Раніше повідомлялося, що для реалізації цілей Національного плану з енергетики та клімату Україні необхідно понад $40 млрд інвестицій до 2030 року.

Як повідомлялося, у червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року.

На початку листопада цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок агресії Росії, сягнули близько $800 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0072  0,03 0,08 41,6288  0,05 0,12
EUR 43,4760  0,04 0,08 44,2172  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,02 0,04 41,3750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес