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Світовий банк виділить Україні новий кредит: на що витратять $660 мільйонів
23:26 19.11.2024 |
Кабінет міністрів підтримав залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 662 мільйони доларів для фінансування програм соціального захисту.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 млн доларів США", - повідомив Мельничук.
Він також зазначив, кошти спрямують на:
* соціальний захист дітей та сімʼї;
* надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
* соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
* виплату довічних державних стипендій;
* соціальний захист осіб з інвалідністю.
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