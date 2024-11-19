МВФ дещо покращив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України - до 4% нинішнього року, а також до 2,5-3,5% - наступного.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду за підсумками шостого перегляду програми EFF для України, передає Укрінформ.

«Економіка продовжує демонструвати стійкість попри руйнівні виклики, пов'язані з війною Росії в Україні, яка триває вже 1000 днів. Очікується, що зростання реального ВВП у 2024 році становитиме 4%, однак у 2025 році прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%», - зазначається в повідомленні.

Зниження динаміки відображає потенційні наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури, а також нестачу робочої сили в Україні, зауважили у Фонді.

Оновлені показники є оптимістичнішими для України, зокрема, за очікуваними підсумками нинішнього року. Так, в останній доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO) Фонд прогнозував максимальне зростання для України в 2024 році на рівні 3,0%, а в 2025 році - не вище 2,5%.

Водночас, у новому аналізі зазначається, що рівень інфляції в жовтні цього року сягне 9,7% в річному обчисленні - головним чином, через підвищення вартості продуктів харчування та робочої сили. При цьому підкреслюється, що інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні.

Станом на кінець жовтня 2024 року валові міжнародні резерви України збереглися на позначці $36,6 мільярда завдяки продовженню масштабної зовнішньої підтримки. «Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру», - підкреслили у Фонді.

У МВФ також визнали, що додатковий бюджет на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 19% ВВП, що відображає поточні потреби у видатках через війну.