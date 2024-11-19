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Зеленський і Фредеріксен оглянули українські далекобійні дрони, які закуповують за підтримки Данії
23:04 19.11.2024 |
Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустрілися з українськими виробниками далекобійних дронів та воїнами, які їх використовують.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Лідерів поінформували про технічні характеристики цих засобів ураження, а також про особливості їх застосування.
Зокрема під час огляду Президенту України і Прем'єр-міністру Данії продемонстрували далекобійні дрони, закупівля яких здійснюється за данською моделлю: кошти надають на вже укладені контракти між державним підприємством «Агенція оборонних закупівель» та виробниками.
«Данія - це друг, на якого ми справді можемо покластися. Разом ми захищаємо життя українців. Разом ми виробляємо зброю для України. І разом ми працюємо над відновленням після руйнувань, спричинених цією війною», - наголосив глава держави.
Президент зазначив, що до започаткованої Україною та Данією моделі вже приєдналися всі країни Північної Європи.
«Понад мільярд доларів було інвестовано партнерами в наші галузі. Безпілотники, ракети, артилерія - масштаби вражають», - додав Зеленський.
Фредеріксен зауважила, що інвестиції в українську оборонну промисловість абсолютно необхідні для протистояння жорстокій російській агресії.
«Для мене важливо, що наші виробники можуть відвідувати Україну, повчитися на вашому досвіді. Повчитися, як масштабувати своє виробництво. Ви пришвидшуєтеся, збільшуєте масштаби - це важливо для України. Але сьогодні це важливо й для всіх нас», - наголосила прем'єр-міністр.
Зеленський також відзначив державними нагородами військових і цивільних, які зробили вагомий внесок у розвиток оборонно-промислового комплексу України, створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.
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