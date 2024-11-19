Темп приросту реального ВВП України в жовтні сповільнився до 1,1% - ІЕД

Темп приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) України в жовтні сповільнився до 1,1% проти 4% у вересні та 4,4% у серпні 2024 року, що пов'язано з темпами збору врожаю, йдеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Як і в попередні три місяці, зміна динаміки пов'язана насамперед із різними темпами збирання врожаю порівняно з минулим роком. Водночас у жовтні, за нашою оцінкою, дещо сповільнилися темпи відновлення у видобувній та переробній промисловості, що пов'язано насамперед із російськими обстрілами підприємств Дніпропетровщини та російським просуванням у Донецькій області", - пояснили в ІЕД.

Разом із тим, розвитку економіки сприяла відсутність планових відключень електроенергії за рахунок зростання виробництва електроенергії, хоча через обстріли відбувалися аварійні відключення.

За оцінками ІЕД на основі даних Мінагрополітики, зібраний у жовтні врожай був суттєво нижчим від обсягів у жовтні 2023 року завдяки швидшому збиранню у вересні 2024-го та нижчій врожайності цього року. В ІЕД уточнили, що це стосується всіх культур, крім буряків. Зокрема, кукурудзи було зібрано на 19% менше (порівняно з жовтнем-2023), а олійних майже вдвічі менше (порівняно з показником минулого року).

Водночас, ситуація у тваринництві розвивалася, як і раніше, виробництво яєць і м'яса зросло, тоді як молока впало.

Загалом, за оцінкою ІЕД реальна валова додана вартість (ВДВ) у секторі впала на 8% у жовтні-2024 до жовтня-2023.

Ситуація в промисловості в жовтні розвивалася під дією низки різноспрямованих чинників.

"З одного боку, відсутні планові вимкнення електроенергії та зростання внутрішнього і зовнішнього попиту призвели до збільшення виробництва промисловості. З іншого боку, російські обстріли шкодили діяльності низки великих підприємств, особливо в Дніпропетровській області, але не тільки там", - констатують в інституті.

Зазначається, що деякі підприємства зазнали руйнувань, деякі зіткнулися з нестачею доступу до електроенергії через пошкодження електромереж. Негативно на розвиток промисловості на Донеччині вплинуло наближення фронту та захоплення низки населених пунктів, зокрема Селидового та зупинки шахти там, а також ризик захоплення Покровська та відповідно евакуація працівників підприємств.

Загалом, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ у видобувній промисловості скоротилася на 1,1% рік до року. Водночас логістика надалі була доступна через залізницю та Український морський коридор як для аграрної продукції, так і для залізної руди та продукції металургії.

Однак, на відміну від попередніх місяців, суттєво скоротилися перевезення "Укрзалізницею" руди. Частково це сталося через більший експорт зернових.

Темпи приросту реальної ВДВ у переробній промисловості сповільнилися до 5,2% у жовтні з 6,0% у вересні.

ВРВ у виробництві електроенергії зросла на 0,9% рік до року.

Як повідомили в ІЕІ, торгівля, будівництво і транспорт продовжували зростати порівняно з темпами серпня і вересня. Темпи приросту в торгівлі залишилися майже незмінними (6,2% у жовтні) через зростання доходів населення.

Також зросли показники зовнішньої торгівлі: реальна ВДВ у транспорті за оцінкою зросла на 9,2% (рік до року), що дещо повільніше, ніж у вересні. В ІЕД це пов'язують, зокрема, з ефектом статистичної бази.

Як повідомлялося, Мінекономіки також повідомило про сповільнення зростання ВВП України в жовтні до 1,3% порівняно із жовтнем 2023 року, що гірше за вересневі 3,8%, але краще за серпневий і липневий показники 0,3% і 1,1%.