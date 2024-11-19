ЕКА за десять місяців підтримало український експорт на ₴6,6 мільярда

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) у січні-жовтні 2024 року збільшило підтримку експорту на третину - до 6,59 млрд грн порівняно з 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.

"За десять місяців цього року Експортно-кредитне агентство профінансувало на третину більші обсяги експорту - 6,59 млрд грн проти 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року. Завдяки співпраці з ЕКА бізнес зменшує власні ризики та отримує можливості зменшити ставки по кредитах", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що цього року ЕКА підтримало бізнес із 19 регіонів України та Києва. Лідерами стали: Київ (3,39 млрд грн), Львівська (1,25 млрд грн) та Вінницька області (702 млн грн).

Основними напрямками експорту стали Польща (1,62 млрд грн), ОАЕ (860 млн грн) та Азербайджан (831,7 млн грн).

Найбільш популярними групами експорту є молоко та молочні продукти, деревина і вироби з неї, продукція агропереробки.