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Із початку року жінки відкрили понад 60% нових ФОПів
10:50 19.11.2024 |
За десять місяців 2024 року жінки відкрили 154 920 нових фізосіб-підпримців. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
Зазначається, що кількість ФОПів, які відкривають жінки зростає рік до року. Так, минулоріч частка становила 57%, а до початку повномасштабної цей показник не перевищував 51%.
Найбільше нових справ відкривають жінки на Сумщині (63,3% від загальної кількості), Полтавщині (63,2%), Хмельниччині (63,1%), Одещині (63,1%) та Київщині (62,6%).
Найнижча частка реєстрацій припадає на прифронтові та окуповані регіони. У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях цей показник коливається від 50% до 57,8%.
Переважна більшість підприємиць відкриває ФОПи у сфері надання інших індивідуальних послуг - 89% нових справ. За цим КВЕДом лідерство тримють перукарні та салони краси - 94%, а також діяльність із забезпечення фізичного комфорту (переважно, йдеться про масажні салони, солярії, спа та лазні тощо).
Інші популярні галузі підприємництва серед жінок включають виробництво одягу (85%), освіту (82,3%) та надання соціальної допомоги (81,5%).
Водночас важливо, що один ФОП може працювати у кількох сферах водночас.
Крім того, цього року зросла не тільки частка жінок-ФОПів, а й жінок-директорів новостворених компаній - 34%. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%.
Найвища частка жінок-директорів у Чернігівській (38,8%), Донецькій (37,4%) та Дніпропетровській (37,2%) областях.
Як повідомлялося, в Україні у вересні стартувала інформаційна кампанія, яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.
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