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В Україні з'явився застосунок для пошуку роботи від Державної служби зайнятості

17:27 18.11.2024 |

Економіка

 

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини на запит від Міністерства економіки та Державної служби зайнятості розробила мобільний застосунок для шукачів роботи. Про це повідомляє Мінекономіки.

"Тепер українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості у своєму смартфоні", - зазначають у Мінекономіки.

Додається, що застосунок доступний в App Store та Google Play.

У 2024 році Державна служба зайнятості надала послуги 548 000 українцям. Очікується, що із запуском мобільного застосунку навантаження на фізичні центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів зростатиме.

Мобільний застосунок являє собою єдиний портал вакансій. У ньому також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості.

Крім цього, застосунок дає змогу спілкуватися з кар'єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги.

"Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців", - додають у повідомленні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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