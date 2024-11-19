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Україна з початку року отримала понад 10 млрд грн від приватизації: це рекорд з 2011 року
17:17 18.11.2024 |
Надходження від приватизації в Україні з початку року перевищили 10 млрд грн після того, як переможець аукціону сплатив вартість Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК). Про це свідчать цифри Фонду державного майна, які є у LIGA.net.
Загальна сума становить 10,3 млрд грн і складається з:
→ 3,014 млрд грн за готель "Україна" (в тому числі ПДВ на суму 502 млн грн);
→ 3,938 млрд грн за ОГХК;
→ 3,340 млрд грн від малої приватизації (в тому числі ПДВ на суму 527 млн грн).
Це найкращий показник надходжень з 2011 року, коли уряд Миколи Азарова продав Укртелеком за 10,575 млрд грн.
Абсолютний рекорд приватизації в Україні був встановлений у 2005 році завдяки приватизації Криворіжсталі за суму понад 24 млрд грн.
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