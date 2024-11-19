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Україна експортувала товарів на $36,3 мільярда - більше, ніж за весь 2023 рік
16:48 18.11.2024 |
За 10 із половиною місяців 2024 року експорт товарів з України у грошовому еквіваленті перевищив показник усього минулого року.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки.
"На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік. Станом на 17 листопада Україна експортувала товарів на 36,3 млрд дол. За підсумками минулого року цей показник становив 36,2 млрд дол.", - зазначила Свириденко.
За її словами, такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі Українського морського коридору та відновленню вітчизняного виробництва.
Серед найбільших експортних позицій з початку року - олія соняшникова, сафлорова або бавовняна - на 4,4 млрд дол. (5,3 млн т), кукурудза - на 4,2 млрд дол. (25,5 млн т), пшениця і суміш пшениці та жита - на 3,4 млрд дол. (19,0 млн т), руди та концентрати залізні - на 2,5 млрд дол. (29,7 млн т).
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