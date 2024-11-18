Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Далі засідання Ради на цьому тижні, де має відбутися фінальне голосування в другому та цілому за закон", - зазначив він.

За словами нардепа, під час комітету було підтримано лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП.

Очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа уточнила, що комітет запропонував змінити:

* $2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;

* залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн;

* дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн);

* +128 млн "Укрзалізниці" на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов'язкова умова надання європейських коштів;

* +277,1 млн грн Національній академії наук, зокрема на дослідження у військовій сфері;

* виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);

* виключили зобов'язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта проєкту бюджету залишилася у вигляді, який був поданий урядом.

Як повідомлялося, раінше Кабнет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Зокрема, уряд збільшив видатки бюджету на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Днем раніше Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.