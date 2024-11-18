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АНАЛІТИКА

Пенсії підвищать на рівень інфляції у березні 2025 року, – нардеп

12:23 18.11.2024 |

Економіка

 

У березні 2025 року відбудеться підвищення пенсій на рівень інфляції, що частково покриє рівень зростання споживчих цін.

Про це повідомив народний депутат заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк у телеефірі, передає Укрінформ.

«Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, бо від цього залежать мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2300 гривень для майже 5 млн пенсіонерів», - зазначив він.

Цимбалюк підкреслив, що уряд взяв до уваги занепокоєння народних депутатів щодо цього.

«Наступного року буде березневе підвищення пенсій на рівень інфляції», - поінформував він.

Заступник голови профільного комітету підкреслив, що таке незначне підвищення не вирішить усіх проблем, але частково покриє рівень зростання споживчих цін.

Цимбалюк також повідомив, що наразі в парламенті та уряді триває дискусія щодо того, яким чином підтримати громадян, які мають мінімальну пенсію.

«Поки кінцевого рішення не схвалено, але уряд за наполяганням народних депутатів, Офісу Президента знайде вирішення проблем захисту цих категорій громадян», - резюмував політик.

Як повідомляв Укрінформ, середній розмір пенсій в Україні на 1 жовтня становить 5 851,86 грн (на 1 липня - 5 816,62 грн). У працюючих пенсіонерів - 6 257,96 грн (на 1 липня - 6 216,20 грн).

Більшість пенсіонерів - 61,73% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 25,79% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 17,35% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 18,59% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн. Чверті українських пенсіонерів (25,57%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн. Понад 10 000 грн отримують 12,7% пенсіонерів.
 

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