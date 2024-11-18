Зростання ВВП України в жовтні сповільнилося до 1,3% і за 10 міс.-2024 до 4,2% - Мінекономіки

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в жовтні 2024 року становило 1,3% порівняно з жовтнем 2023 року, що гірше за вересневі 3,8%, але краще за серпневий і липневий показники 0,3% і 1,1%, таку попередню оцінку оприлюднив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Як повідомляється на сайті Мінекономіки в понеділок, за січень-жовтень 2024 року зростання ВВП порівняно з аналогічним періодом 2023 року оцінюється на рівні 4,2%, тоді як за підсумками дев'яти місяців 2024 року воно становило 4,5%, восьми - 3,9%, семи - 4%.

"Завдяки реалізації програм відновлення та підвищенню попиту на будівельні роботи продовжує демонструвати висхідну динаміку галузь будівництва. Серед драйверів зростання економіки країни також транспорт - насамперед, завдяки стабільній роботі зернового коридору", - цитується в пресрелізі міністерства Соболєв.

Він додав, що попит на продукцію переробної промисловості, зокрема, сектору ОПК, зумовлює зростання і в цій галузі.

Водночас у сільському господарстві в жовтні було зафіксовано падіння, причиною якого стало раннє збирання врожаю цього року, зазначило Мінекономіки.

Міністерство підтвердило прогноз зростання економіки України цього року на рівні 3,5%.

Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, ВВП України 2023 року зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року, зокрема в четвертому кварталі минулого року зростання становило 4,7%. У першому кварталі цього року Держстат оцінив зростання ВВП у 6,5%, у другому - у 3,7%.

Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання ВВП цього року з 3,7% до 4%, зокрема поліпшив оцінку зростання в третьому кварталі з 3,1% до 4%. Він очікує уповільнення зростання в четвертому кварталі до 2,4%.