Фінансові новини
- |
- 18.11.24
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зростання ВВП України в жовтні сповільнилося до 1,3% і за 10 міс.-2024 до 4,2% - Мінекономіки
12:08 18.11.2024 |
Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в жовтні 2024 року становило 1,3% порівняно з жовтнем 2023 року, що гірше за вересневі 3,8%, але краще за серпневий і липневий показники 0,3% і 1,1%, таку попередню оцінку оприлюднив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.
Як повідомляється на сайті Мінекономіки в понеділок, за січень-жовтень 2024 року зростання ВВП порівняно з аналогічним періодом 2023 року оцінюється на рівні 4,2%, тоді як за підсумками дев'яти місяців 2024 року воно становило 4,5%, восьми - 3,9%, семи - 4%.
"Завдяки реалізації програм відновлення та підвищенню попиту на будівельні роботи продовжує демонструвати висхідну динаміку галузь будівництва. Серед драйверів зростання економіки країни також транспорт - насамперед, завдяки стабільній роботі зернового коридору", - цитується в пресрелізі міністерства Соболєв.
Він додав, що попит на продукцію переробної промисловості, зокрема, сектору ОПК, зумовлює зростання і в цій галузі.
Водночас у сільському господарстві в жовтні було зафіксовано падіння, причиною якого стало раннє збирання врожаю цього року, зазначило Мінекономіки.
Міністерство підтвердило прогноз зростання економіки України цього року на рівні 3,5%.
Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, ВВП України 2023 року зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року, зокрема в четвертому кварталі минулого року зростання становило 4,7%. У першому кварталі цього року Держстат оцінив зростання ВВП у 6,5%, у другому - у 3,7%.
Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання ВВП цього року з 3,7% до 4%, зокрема поліпшив оцінку зростання в третьому кварталі з 3,1% до 4%. Він очікує уповільнення зростання в четвертому кварталі до 2,4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зараз тривають випробування 4 видів ракет, розроблених Україною, - Зеленський
|NYT: Байден дозволив Україні удари углиб Росії ракетами ATACMS
|Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше
|Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну - скринька Пандори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання
|Пенсії підвищать на рівень інфляції у березні 2025 року, – нардеп
|Зростання ВВП України в жовтні сповільнилося до 1,3% і за 10 міс.-2024 до 4,2% - Мінекономіки
|Україна та США оголосили про три нові проєкти у сфері малих модульних реакторів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.11.24
|Порти України обробили у жовтні 8 мільйонів тонн вантажів
Бізнес
|Дистанційні працівники сплять всього на 24 хвилини довше, ніж офісні
|Провідні ШІ-компанії зіткнулися зі складнощами під час розробки нових моделей
|Microsoft перестане підтримувати стандартні застосунки пошти та календаря з Windows 11 до кінця року - на заміну прийде Outlook
|YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі