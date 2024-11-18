Порти України обробили у жовтні 8 мільйонів тонн вантажів

У жовтні через морські порти України було відвантажено 8 млн т продукції, з яких 6,8 млн т вивезено українським морським коридором.

Про це у Фейсбуці повідомила Адміністрація морських портів України, передає Укрінформ.

«За жовтень 2024 року через морські порти України пройшло 8 млн т вантажів, що на 60% більше порівняно з показником минулого року», - йдеться в повідомленні.

Основу вантажопотоку традиційно формують агропродукція та руда. Так, обсяг перевалки зернових вантажів у жовтні склав 5 млн т, перевищивши минулорічний показник на 1,5 млн т.

Вражаючу динаміку продемонстрували також рудні вантажі, досягнувши позначки 1,4 млн т, що більш ніж удвічі перевищує результат жовтня 2023 року.

Визначну роль у забезпеченні експортних операцій відіграє український морський коридор, через який у жовтні пройшло 6,8 млн т вантажів. Із них 4,5 млн т становлять зернові.

Загалом у січні - жовтні вантажообіг портів України сягнув 82,3 млн т, майже вдвічі перевищивши показник аналогічного періоду минулого року (46,1 млн т).