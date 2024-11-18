Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порти України обробили у жовтні 8 мільйонів тонн вантажів

10:42 18.11.2024 |

Економіка

 

У жовтні через морські порти України було відвантажено 8 млн т продукції, з яких 6,8 млн т вивезено українським морським коридором.

Про це у Фейсбуці повідомила Адміністрація морських портів України, передає Укрінформ.

«За жовтень 2024 року через морські порти України пройшло 8 млн т вантажів, що на 60% більше порівняно з показником минулого року», - йдеться в повідомленні.

Основу вантажопотоку традиційно формують агропродукція та руда. Так, обсяг перевалки зернових вантажів у жовтні склав 5 млн т, перевищивши минулорічний показник на 1,5 млн т.

Вражаючу динаміку продемонстрували також рудні вантажі, досягнувши позначки 1,4 млн т, що більш ніж удвічі перевищує результат жовтня 2023 року.

Визначну роль у забезпеченні експортних операцій відіграє український морський коридор, через який у жовтні пройшло 6,8 млн т вантажів. Із них 4,5 млн т становлять зернові.

Загалом у січні - жовтні вантажообіг портів України сягнув 82,3 млн т, майже вдвічі перевищивши показник аналогічного періоду минулого року (46,1 млн т).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2796
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,6532
  0,1855
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0152  0,04 0,09 41,6648  0,06 0,15
EUR 43,4087  0,03 0,06 44,2065  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 15.11.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2625  0,01 0,02 41,3000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес