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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив держпрограму енергетичної модернізації підприємств водопостачання

 

Кабінет Міністрів затвердив на засіданні Державну програму енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення до 2030 року.

Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Затверджено Державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у концепції програми, її мета - підвищити енергоефективність систем водопостачання шляхом стимулювання процесу модернізації матеріально-технічної бази, підвищення їх ресурсоефективності та підтримки енергоощадності, реалізації інноваційних технічних рішень і створення економічно привабливих умов для реалізації інвестиційних проєктів.

Очікується, що із виконанням запланованих у програмі заходів вдасться оптимізувати системи водопостачання у 200 населених пунктах, зменшити показники енергоємності на одиницю продукції на 30%, досягти економії електроенергії в обсязі 1 000 млн кВт-год./рік, зменшити втрати питної води під час виробництва, транспортування та постачання на 20% тощо.

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету (розглядатиметься з другого бюджетного періоду після скасування воєнного стану в Україні), місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
 

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