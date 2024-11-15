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АНАЛІТИКА

Жінок в Україні навчатимуть понад 30 не традиційним для них професіям

22:44 15.11.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабінет Міністрів затвердив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також затверджено порядок реалізації проєкту та перелік професій.

Відповідний список оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

"У пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади", - повідомив Гончаренко.

Жінок в Україні навчатимуть понад 30 не традиційним для них професіям

 

Жінок в Україні навчатимуть понад 30 не традиційним для них професіям

 

Як повідомлялося, на початку вересня в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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