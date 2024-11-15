Колишній ламповий завод у Вінниці перетворять на індустріальний парк

У Вінниці на території колишнього лампового заводу створять новий індустріальний парк "Інтеграл". Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

"Сьогодні дали старт створенню п'ятого індустріального парку у Вінниці. Відповідне рішення підписав під час засідання виконкому міської ради", - повідомив він у Facebook.

За словами Моргунова, ТОВ "Інвест Холдинг Компані" планує інвестувати в будівництво індустріального парку 1 млрд грн.

Згодом тут буде працевлаштовано близько 930 осіб.

Кінцевим бенефіціаром Інвест Холдинг Компані є депутат Вінницької міської ради Тарас Ковальчук. Він володіє вінницьким ТОВ "Зодчий", що спеціалізується на торгівлі деревиною та будматеріалами і є власником 87,8% ТОВ "Інвест Холдинг Компані".

Вінницький ламповий завод колись входив до числа найбільших виробників електротехніки в Україні. Тепер підприємство закинуте, устаткування не збереглося.

У 2024 році на підтримку індустріальних парків держава заклала 1 млрд грн. Станом на 1 листопада Мінекономіки підписало накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків, а перші три парки вже отримали 269,3 млн грн на рахунки.