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Заборгованість із зарплати: в уряді пропонують змінити підхід до підприємств

13:57 15.11.2024 |

Економіка

 

Мінекономіки пропонує визначити, що звітувати про заборгованість із зарплати будуть лише ті підприємства, у яких такий борг є. Крім того, звітувати будуть і ФОПи, які мають найманих працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проєкт закону, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Проєктом пропонується встановити, що у разі порушення строків виплати заробітної плати більше ніж на 30 календарних днів, роботодавець (роботодавець - фізична особа) Держпраці інформацію про наявність заборгованості із заробітної плати.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні наказом Державної служби статистики України встановлено форму державного статистичного спостереження, яка передбачає щомісячне подання юридичними особами звітів про заборгованість із заробітної плати до органів Держстату.

Проте цей наказ не містить чіткого переліку суб'єктів господарювання, зобов'язаних подавати звіти, і не передбачає обов'язку для фізичних осіб-підприємців подавати такі звіти, навіть за наявності найманих працівників та заборгованості із заробітної плати. Це призводить до неповноти інформації та ускладнює оперативне реагування на випадки порушення трудових прав, пишуть автори проєкту.

Проєктом передбачено установлення процедури подання суб'єктами господарювання інформації про наявність заборгованості із заробітної плати та звільнення від цього обов'язку тих суб'єктів господарювання, у яких заборгованість відсутня.

"Запровадження обов'язку подавати звітність лише роботодавцями, які мають заборгованість із заробітної плати сприятиме більш адресному реагуванню на проблеми із заборгованістю і забезпеченню захисту прав працівників", - йдеться в документі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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