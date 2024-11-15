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Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль
13:46 15.11.2024 |
З початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"З початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування. Найбільше коштів ми одержали від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади. Вдячні кожній країні та міжнародній організації, яка підтримує нас", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Прем'єр нагадав, що цього тижня Україна залучила $1 млрд 350 млн гранту від США, також Європейська комісія погодила виділення Україні EUR4,1 млрд в рамках Ukraine Facility.
"Успішно виконуємо програму з МВФ. Вперше у своїй історії Україна завершила п'ятий перегляд у рамках однієї програми. Виконали всі структурні маяки для шостого перегляду й розраховуємо отримати ще $1,1 млрд від Фонду до кінця цього року", - додав він.
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